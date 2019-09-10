https://static.news.ru/photo/8fae586c-d3f2-11e9-850e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Меры, которые Росгвардия разработала по проекту памятки для журналистов, носят исключительно рекомендательный характер. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, рекомендации созданы для того, чтобы «укрепить взаимодействие» силовиков с журналистами. Кроме того, они направлены на более полный учёт норм права в вопросах работы СМИ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Совет по правам человека при президенте получил отзыв Росгвардии на разрабатываемый проект памятки для журналистов, работающих на митингах. Ведомство просит включить в документ требование о соблюдении конфиденциальности своих сотрудников и членов их семей.