https://static.news.ru/photo/57153df2-d3d6-11e9-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет по правам человека при президенте получил отзыв Росгвардии на разрабатываемый проект памятки для журналистов, работающих на митингах. Ведомство просит включить в документ требование о соблюдении конфиденциальности своих сотрудников и членов их семей.

Кроме того, предлагается обязать сотрудников прессы носить специальные опознавательные жилеты, сообщается на сайте СПЧ. Также в Росгвардии хотят, чтобы в документе было напоминание о необходимости выполнения требований силовиков и рекомендация о работе с пресс-службой ведомства.

Представители МВД предложили дополнить памятку тезисом о недопустимости «провокационных действий» в отношении полицейских, напоминанием о законах «О СМИ», «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации».

В Совете отметили, что провели обсуждение проекта документа. На дискуссии должно были присутствовать представители обоих ведомств, однако они не смогли приди из-за занятости.

Как писал News.ru, ранее Профсоюз журналистов обратился в Следственный комитет (СК) с требованием расследовать нарушения прав работников СМИ сотрудниками МВД и Росгвардии во время акций протеста 27 июля, а также 3 и 10 августа. Также организация просит генпрокурора Юрия Чайку взять проверку заявлений и дальнейшее расследование под личный контроль.