https://static.news.ru/photo/799b974e-c022-11e9-8c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Профсоюз журналистов обратился в Следственный комитет (СК) с требованием расследовать нарушения прав работников СМИ сотрудниками МВД и Росгвардии со время акций протеста 27 июля, а также 3 и 10 августа. Также организация просит генпрокурора Юрия Чайку взять проверку заявлений и дальнейшее расследование под личный контроль.

В ходе этих публичных мероприятий сотрудники силовых ведомств препятствовали работе журналисток и журналистов, освещавших акции протеста. В заявлении перечислены факты незаконных задержаний, избиений и порчи техники журналистов, — говорится в заявлении организации, опубликованное в её Telegram-канале .

По мнению Профсоюза журналистов, подобное поведение сотрудников МВД и Росгвардии недопустимо. Оно нарушает права работников СМИ на сбор и распространение информации, закрепленные в федеральном законе «О средствах массовой информации».

Также, как считают в организации, действия силовиков во время протестов в Москве попадают под определения преступлений, предусмотренных статьями УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Превышение должностных полномочий».

Нам известно, что многочисленные обращения в надзорные органы, СК и МВД, которые писали журналисты в личном порядке, остались без внимания и по ним не были приняты соответствующие меры реагирования, — подчеркнули в профсоюзе.

Активисты также добавили, что аналогичные обращения в надзорные органы, региональные МВД и СК «остались без должного ответа».

Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают нарушать права журналистов и незаконно задерживать их на массовых публичных мероприятиях. Мы считаем, что это носит систематический характер, — отметили в организации.

Кроме этого, в Профсоюзе журналистов обратили внимание на то, что использование силовиками масок, которые скрывают их лица, «мешает следствию установить личности нарушивших закон полицейских и сотрудников Росгвардии».

Как писал News.ru, ранее Профсоюз журналистов заявлял, что требование силовиков к работникам СМИ направлять в МВД данные о сотрудниках, должны были освещать не разрешённую властями манифестацию 27 июля в Москве, является незаконным.