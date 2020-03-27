https://static.news.ru/photo/878ecad2-6fe1-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ролик с дерущимися через окно кошками стал самым популярным в Сети. Пользователи от души смеются над зверями, которые пытаются нанести друг другу удары через стекло.

На видео «выясняют отношения» домашний и уличный кот по разные стороны окна. Кошачий бой опубликовало издание «Ридус».

Ролик набрал множество самых позитивных и даже актуальных комментариев.

Даже коты выбирают социальную дистанцию, чего не скажешь о некоторых людях. Очередное доказательство, что кошки умнее нас, — шутят люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский фотограф Матье Стерн опубликовал снимки котов, которые жили 120 лет назад. Снимки он распечатал после того, как нашёл старую плёнку в подвале своего дома.