Ролик с дерущимися через окно кошками стал самым популярным в Сети. Пользователи от души смеются над зверями, которые пытаются нанести друг другу удары через стекло.
На видео «выясняют отношения» домашний и уличный кот по разные стороны окна. Кошачий бой
Ролик набрал множество самых позитивных и даже актуальных комментариев.
Даже коты выбирают социальную дистанцию, чего не скажешь о некоторых людях. Очередное доказательство, что кошки умнее нас, — шутят люди.
Ранее NEWS.ru сообщал, что французский фотограф Матье Стерн опубликовал снимки котов, которые жили 120 лет назад. Снимки он распечатал после того, как нашёл старую плёнку в подвале своего дома.
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