https://static.news.ru/photo/288bb5d2-5942-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mathieustern/instagram

Французский фотограф Матье Стерн опубликовал снимки котов, которые жили 120 лет назад. Снимки он распечатал после того, как нашёл старую плёнку в подвале своего дома.

Эта фотография была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете любоваться ею... Я нашёл стеклянную пластинку негатива в капсуле времени и решил показать её вам, — написал он на своей странице в Instagram.

Стерн проявил негативы с помощью фотографического процесса, который создаёт при печати изображения голубого цвета. Увидев на снимках котов, блогер был приятно удивлён. Фотограф снял видеоролик и рассказал об истории снимков, передаёт «ПолитЭксперт».

Пользователи признались, что от этой истории у них «защемило сердце». Фотографии, по их словам, настолько живые, что «хочется протянуть руку и прикоснуться».

Доказательство любви, которую мы испытываем к домашним животным, вне времени, — прокомментировал видео один из пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете набирает популярность очередная головоломка. На этот раз интернет-сообщество пытается отыскать на фото кошку, спрятавшуюся в огромной куче отходов. На снимке запечатлена гигантская мусорная свалка. В её недрах притаился пушистый представитель семейства кошачьих, которого пользователи Сети и должны обнаружить.