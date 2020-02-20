https://static.news.ru/photo/7f3196ce-538c-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Russian Look/GlobalLookPress

Родители новорождённых из Москвы смогут получить денежную компенсации размером в 20 тысяч рублей вместо подарочного набора, который дают в роддомах. Такое постановление выпустило правительство Москвы 18 февраля 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия».

За денежной компенсацией родители должны обратиться в течение двух месяцев после рождения ребёнка.

Отмечается, что правом на подарочный набор или денежную компенсацию можно воспользоваться, если хотя бы один из родителей имеет московскую регистрацию или у детей есть подтверждённая государственная регистрация вне зависимости от места проживания родителей.

В подарочный набор входит более 40 предметов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наборы новорождённых в регионах будут оплачивать местные власти. Эксперты отмечают, что при приблизительной стоимости набора из 20 предметов в 10 тысяч рублей некоторые субъекты едва ли смогут оплатить такие наборы.