Родители новорождённых из Москвы смогут получить денежную компенсации размером в 20 тысяч рублей вместо подарочного набора, который дают в роддомах. Такое постановление выпустило правительство Москвы 18 февраля 2020 года. Об этом
За денежной компенсацией родители должны обратиться в течение двух месяцев после рождения ребёнка.
Отмечается, что правом на подарочный набор или денежную компенсацию можно воспользоваться, если хотя бы один из родителей имеет московскую регистрацию или у детей есть подтверждённая государственная регистрация вне зависимости от места проживания родителей.
В подарочный набор входит более 40 предметов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что наборы новорождённых в регионах будут оплачивать местные власти. Эксперты отмечают, что при приблизительной стоимости набора из 20 предметов в 10 тысяч рублей некоторые субъекты едва ли смогут оплатить такие наборы.
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