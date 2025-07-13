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13 июля 2025 в 08:30

Рис в новом облике — такую сырную запеканку вы еще не пробовали!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рис в новом облике — такую сырную запеканку вы еще не пробовали! Забудьте про скучные обеды — этот рецепт рисовой запеканки умеет удивлять. Здесь привычные продукты раскрываются по-особенному — свежесть помидоров и насыщенный сырный вкус, который не надоедает даже после нескольких повторных приготовлений.

Ингредиенты

  • Рис отварной — 300 г
  • Сыр (например, голландский) — 150 г
  • Колбаса любая — 200 г
  • Яйцо — 1–2 шт. (около 100–120 г)
  • Помидоры — 150 г
  • Сметана или майонез — 100 г

Приготовление

  1. Мелко нарезать колбасу. Смешать рис, колбасу, яйца и 2/3 натертого сыра. Выложить массу в смазанную маслом форму. Сверху равномерно распределить сметану или майонез. На сметану выложить тонко нарезанные помидоры.
  2. Запекать при средней температуре около 15 минут. За 5 минут до готовности посыпать оставшимся сыром и вернуть в духовку до расплавления. Подавать лучше горячей.

Запеканка получается очень сочной, вкусной и сытной — захочется готовить снова и снова.

Ранее мы готовили запеканку, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто.

рис
сыр
помидоры
КОЛБАСА
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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