Рис в новом облике — такую сырную запеканку вы еще не пробовали!

Рис в новом облике — такую сырную запеканку вы еще не пробовали!

Рис в новом облике — такую сырную запеканку вы еще не пробовали! Забудьте про скучные обеды — этот рецепт рисовой запеканки умеет удивлять. Здесь привычные продукты раскрываются по-особенному — свежесть помидоров и насыщенный сырный вкус, который не надоедает даже после нескольких повторных приготовлений.

Ингредиенты

Рис отварной — 300 г

Сыр (например, голландский) — 150 г

Колбаса любая — 200 г

Яйцо — 1–2 шт. (около 100–120 г)

Помидоры — 150 г

Сметана или майонез — 100 г

Приготовление

Мелко нарезать колбасу. Смешать рис, колбасу, яйца и 2/3 натертого сыра. Выложить массу в смазанную маслом форму. Сверху равномерно распределить сметану или майонез. На сметану выложить тонко нарезанные помидоры. Запекать при средней температуре около 15 минут. За 5 минут до готовности посыпать оставшимся сыром и вернуть в духовку до расплавления. Подавать лучше горячей.

Запеканка получается очень сочной, вкусной и сытной — захочется готовить снова и снова.

Ранее мы готовили запеканку, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто.