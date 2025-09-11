Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 08:30

Рис + фарш + замороженные вощи = быстрый ужин: обалденное блюдо с фрикадельками в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рис + фарш + замороженные вощи = быстрый ужин: обалденное блюдо с фрикадельками в духовке! Этот рецепт станет вашим надежным помощником, когда нужно приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот. Нежнейшие фрикадельки, ароматные овощи и рассыпчатый рис создают гармоничное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

  • Фарш свино-говяжий — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Смесь овощная замороженная — 200–250 г
  • Рис — 1 стакан
  • Вода — 2 стакана
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте фарш, добавив в него мелко нарезанный лук, соль и любимые специи по вкусу. Тщательно вымешайте массу до однородности и сформируйте небольшие аккуратные фрикадельки одинакового размера.
  2. В жаропрочную форму выложите промытый рис, залейте его водой в пропорции 1:2 и слегка посолите. Сверху распределите замороженную овощную смесь, а поверх аккуратно уложите фрикадельки. Накройте форму фольгой и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 °C около 40–45 минут.
  3. После приготовления дайте блюду постоять под фольгой еще 5–10 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, чтобы создать идеальный семейный ужин, который объединит за столом всех домочадцев.

Ранее мы готовили ежики из фарша, капусты и риса на сковороде! Просто, но все просят добавки.

Читайте также
Этот яблочный пирог особо вкусный из-за теста: готовим осенний десерт с корицей
Общество
Этот яблочный пирог особо вкусный из-за теста: готовим осенний десерт с корицей
Просто посадите этот цветок осенью — летом он поразит огненными соцветиями
Общество
Просто посадите этот цветок осенью — летом он поразит огненными соцветиями
Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный
Общество
Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный
Ёжики с картофелем под золотистой сырной корочкой: добавки захотят все
Общество
Ёжики с картофелем под золотистой сырной корочкой: добавки захотят все
Готовлю на ужин, когда нет желания стоять у плиты: жареный рис с фаршем
Общество
Готовлю на ужин, когда нет желания стоять у плиты: жареный рис с фаршем
рис
фарш
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При въезде на Крымский мост со стороны Керчи собралась внушительная пробка
Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США
Известную блогершу признали банкротом
Экс-полицейский назвал журналиста чмом, избил оператора и попал на видео
«Что хотели, то и творили»: Родченков о сокрытии допинговых нарушений
В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны
Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены
Россиян предупредили о мошенниках, убеждающих покупать дорогие телефоны
«Поспешные и голословные заявления»: в Госдуме усомнились в словах Трампа
Нарколог ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с БПЛА в Польше
Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях
Смерть отца во сне: к чему готовиться наяву
Президент Польши сделал важный звонок после инцидента с БПЛА
В российском городе активно ищут гуляющего по улицам лося
В Госдуме предложили серьезно ужесточить наказание за обман пенсионеров
Шпионившего за российскими военными молодого украинца сурово наказали
«Не я, а мой отец»: Кадыров рассказал о дипломатическом наследии
Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17
Удар HIMARS по ДНР и ликвидация командиров: новости СВО к утру 11 сентября
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.