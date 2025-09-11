Рис + фарш + замороженные вощи = быстрый ужин: обалденное блюдо с фрикадельками в духовке! Этот рецепт станет вашим надежным помощником, когда нужно приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот. Нежнейшие фрикадельки, ароматные овощи и рассыпчатый рис создают гармоничное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

Фарш свино-говяжий — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Смесь овощная замороженная — 200–250 г

Рис — 1 стакан

Вода — 2 стакана

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Приготовьте фарш, добавив в него мелко нарезанный лук, соль и любимые специи по вкусу. Тщательно вымешайте массу до однородности и сформируйте небольшие аккуратные фрикадельки одинакового размера. В жаропрочную форму выложите промытый рис, залейте его водой в пропорции 1:2 и слегка посолите. Сверху распределите замороженную овощную смесь, а поверх аккуратно уложите фрикадельки. Накройте форму фольгой и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 °C около 40–45 минут. После приготовления дайте блюду постоять под фольгой еще 5–10 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, чтобы создать идеальный семейный ужин, который объединит за столом всех домочадцев.

