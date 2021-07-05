Режиссёр Хотиненко рассказал, как воспринял смерть Меньшова

Режиссёр Владимир Меньшов — незаменимая персона в мире кино. Об этом заявил советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр Владимир Хотиненко в эфире «Радио 1». Он тяжело воспринял смерть легенды кино.

Он уникальный человек, потеря невосполнимая. Есть незаменимые люди. Как бы кто к нему ни относился, никто не может отрицать, что Меньшов — это личность, это персона, — цитирует его радиостанция.

Хотиненко добавил, что «есть Книга жизни, и Владимир Меньшов — совершенно отдельная глава в ней, в истории кино, в истории России». От его фильмов невозможно оторваться, заявил коллега покойного.

У него было невероятное человеческое обаяние, был невероятно глубокий смысл в его фильмах, независимо от жанра, даже, казалось бы, легкомысленных. Это в точности соответствует его характеру, — заключил Хотиненко.

Ранее была названа точная причина смерти Владимира Меньшова. У 81-летнего деятеля кино выявили вирусную пневмонию. Медики диагностировали ему также дыхательную недостаточность третьей степени.

Знаменитого режиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В настоящий момент дата похорон пока неизвестна. Эту информацию сообщат позднее.