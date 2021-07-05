Названа точная причина смерти Владимира Меньшова

Стали известны подробности диагноза умершего от последствий коронавирусной инфекции известного режиссёра Владимира Меньшова. Точную причину смерти актёра назвал Пятый канал.

Изданию стало известно, что у 81-летнего деятеля кино выявили вирусную пневмонию. Меньшова госпитализировали в столичную больницу № 15 ещё 22 июня. Медики диагностировали ему также дыхательную недостаточность третьей степени.

Владимир Валентинович скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович является народным артистом РСФСР, членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Государственная премия СССР.

Известно, что Владимира Валентиновича похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее российский актёр Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru высказался о покойном режиссёре Владимире Меньшове. Артист, который сыграл главную роль в одном из самых известных фильмов Меньшова «Любовь и голуби», признался, что кончина кинорежиссёра для него стала мощнейшим ударом.