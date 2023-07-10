Режиссер назвала главную опасность нейросетей Режиссер Ламар назвала контроль над всеми сферами жизни главной опасностью нейросетей

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Главная опасность нейросетей заключается в контроле над всеми сферами жизни со стороны искусственного интеллекта, считает режиссер Мария Ламар. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнула, что уже сейчас ИИ может следить за человеком и его местоположением, а со временем научится принимать за него решения в работе и личной жизни.

Очевидно, что при определенных обстоятельствах ИИ будет лучше знать, что нужно человеку, и безапелляционно принимать решения за него в работе, распорядке дня, личной жизни. <...> Если за тебя все делает ИИ, легко забыть, кто ты на самом деле, чего хочешь и к чему на самом деле тяготеет твоя душа, — пояснила эксперт.

По словам Ламар, уже сейчас многие пользуются нейросетью в приложениях для знакомств: ИИ вместо человека ведет диалог с собеседником и флиртует с ним. Режиссер напомнила о советском фильме «Приключения Электроника», где робот смог эффективно заменить школьника на уроках, а затем начал вместо него общаться с друзьями и ходить на встречи с девочкой

Эксперт подчеркнула, что на данный момент программы могут выполнять не только рутинные, но и творческие задачи. Например, с помощью нейросетей создаются арт-концепции, видео, музыка, сценарии, изображения. По словам режиссера, ИИ оказался выше по умственным способностям 99% людей. Ламар призвала не интегрировать нейросети во все сферы жизни и ограничить их использование.

Представители технологических корпораций и ведущих университетов мира ранее разместили совместное заявление, в котором указывается на высокий риск искусственного интеллекта для человечества. Перспективу вымирания из-за нейросетей они сравнили с пандемией или даже ядерной войной.