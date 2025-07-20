Революция хот-догов: готовлю на гриле без сосисок — вкуснее в 100 раз

Революция хот-догов: готовлю на гриле без сосисок — вкуснее в 100 раз

Хот-доги без сосисок? Легко! Эти бутерброды на гриле с фаршем и сыром — настоящий кулинарный переворот. Ароматные, сытные и невероятно сочные, они готовятся быстро и понравятся даже тем, кто не ест обычные хот-доги. Отличная идея для пикника или ужина на свежем воздухе.

Ингредиенты:

булочки для хот-догов — 4 шт.;

фарш (говяжий или куриный) — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

кетчуп — по вкусу;

горчица — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Добавить фарш, посолить, поперчить и жарить до готовности. Булочки разрезать вдоль, не доходя до конца. На одну сторону выложить горячий фарш, на другую — натертый сыр. Закрыть булочки и слегка прижать. Обжарить с двух сторон на гриле или сковороде до хрустящей корочки и расплавления сыра. Подавать с кетчупом, горчицей или любым любимым соусом.

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