Революция хот-догов: готовлю на гриле без сосисок — вкуснее в 100 раз

Хот-доги без сосисок? Легко! Эти бутерброды на гриле с фаршем и сыром — настоящий кулинарный переворот. Ароматные, сытные и невероятно сочные, они готовятся быстро и понравятся даже тем, кто не ест обычные хот-доги. Отличная идея для пикника или ужина на свежем воздухе.
Ингредиенты:
- булочки для хот-догов — 4 шт.;
- фарш (говяжий или куриный) — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- кетчуп — по вкусу;
- горчица — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости.
- Добавить фарш, посолить, поперчить и жарить до готовности.
- Булочки разрезать вдоль, не доходя до конца.
- На одну сторону выложить горячий фарш, на другую — натертый сыр.
- Закрыть булочки и слегка прижать.
- Обжарить с двух сторон на гриле или сковороде до хрустящей корочки и расплавления сыра.
- Подавать с кетчупом, горчицей или любым любимым соусом.
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