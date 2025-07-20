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20 июля 2025 в 12:38

Революция хот-догов: готовлю на гриле без сосисок — вкуснее в 100 раз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хот-доги без сосисок? Легко! Эти бутерброды на гриле с фаршем и сыром — настоящий кулинарный переворот. Ароматные, сытные и невероятно сочные, они готовятся быстро и понравятся даже тем, кто не ест обычные хот-доги. Отличная идея для пикника или ужина на свежем воздухе.

Ингредиенты:

  • булочки для хот-догов — 4 шт.;
  • фарш (говяжий или куриный) — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • кетчуп — по вкусу;
  • горчица — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости.
  2. Добавить фарш, посолить, поперчить и жарить до готовности.
  3. Булочки разрезать вдоль, не доходя до конца.
  4. На одну сторону выложить горячий фарш, на другую — натертый сыр.
  5. Закрыть булочки и слегка прижать.
  6. Обжарить с двух сторон на гриле или сковороде до хрустящей корочки и расплавления сыра.
  7. Подавать с кетчупом, горчицей или любым любимым соусом.

Ранее сообщалось о рецепте сытного сливочного салата с нутом и ароматной заправкой.

еда
бутерброды
сыры
хот-дог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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