05 сентября 2025 в 12:10

Реликвию из российского McDonald’s продают по цене квартиры

В Екатеринбурге продают трубочку из российского McDonald’s за 4,9 млн рублей

В Екатеринбурге продают трубочку из McDonalds за 4,9 млн рублей, соответствующее предложение появилось на известном сайте объявлений. Продавец заверяет, что соломка была куплена в 2021 году, еще до закрытия ресторана быстрого питания.

Трубочка из «Макдоналдса» новая, в упаковке, год выпуска: 2021 год. В употреблении не была, — говорится в описании товара.

До этого на том же сайте появилось объявление о продаже действующего предприятия по производству мороженого, оцененное в 550 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на том же сайте объявлений. Заявленная стоимость включает все долги предприятия, а также обширную производственную недвижимость, весь комплект необходимого оборудования, собственный автопарк рефрижераторных машин для доставки и складские помещения.

Ранее в Казахстане появилось объявление о продаже саранчи, которая проползла по груди певицы Дженнифер Лопес на концерте в Алма-Ате. За насекомое просят 1 млн тенге (около 147 тысяч рублей). В Сети сразу же пошутили, что стартовая цена — квартира в Алма-Ате.

