Рецепт подсмотрела у польского повара! Белый борщ с копченостями — вкуснее супа не ела

Белый борщ по-польски — это нежный сливочный суп, который согреет душу и тело в любой день. В отличие от привычного красного борща, он готовится на основе мясного бульона с добавлением колбасы, копченостей и свежей зелени. Этот суп поражает своей простотой и насыщенным вкусом, а аромат копченого мяса и укропа наполнит ваш дом уютом. Идеальное блюдо для семейного обеда, которое оценят и взрослые, и дети.

Вам понадобится: 500 г говядины на кости, 200 г белой колбасы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. муки, 200 мл сметаны, 2 яйца, пучок укропа, соль, перец, лавровый лист. Сварите бульон из говядины с луком и лавровым листом (варите 1,5 часа). Достаньте мясо, отделите от кости и нарежьте. Бульон процедите. Колбасу нарежьте кубиками, обжарьте. В бульоне разведите муку, добавьте мясо и колбасу, варите 10 минут. Взбейте сметану с яйцами, влейте в суп, постоянно помешивая. Доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте измельченный чеснок и укроп. Подавайте с вареным яйцом и хлебом.

