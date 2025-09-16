Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:04

Рецепт подсмотрела у польского повара! Белый борщ с копченостями — вкуснее супа не ела

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белый борщ по-польски — это нежный сливочный суп, который согреет душу и тело в любой день. В отличие от привычного красного борща, он готовится на основе мясного бульона с добавлением колбасы, копченостей и свежей зелени. Этот суп поражает своей простотой и насыщенным вкусом, а аромат копченого мяса и укропа наполнит ваш дом уютом. Идеальное блюдо для семейного обеда, которое оценят и взрослые, и дети.

Вам понадобится: 500 г говядины на кости, 200 г белой колбасы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. муки, 200 мл сметаны, 2 яйца, пучок укропа, соль, перец, лавровый лист. Сварите бульон из говядины с луком и лавровым листом (варите 1,5 часа). Достаньте мясо, отделите от кости и нарежьте. Бульон процедите. Колбасу нарежьте кубиками, обжарьте. В бульоне разведите муку, добавьте мясо и колбасу, варите 10 минут. Взбейте сметану с яйцами, влейте в суп, постоянно помешивая. Доведите до кипения, но не кипятите. Добавьте измельченный чеснок и укроп. Подавайте с вареным яйцом и хлебом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
супы
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.