Рецепт подсмотрела у грузинской хозяйки! Весенний борщ без свеклы с чесноком, зеленью — вкусно и без хлопот

Беру молодые овощи, капусту и ткемали — и варю весенний борщ без свеклы, который получается легким, ароматным и таким вкусным, что приходится готовить сразу в двух кастрюлях.

Получается обалденная вкуснятина: прозрачный овощной бульон, нежные кусочки молодого картофеля, хрустящая капуста, сладкий перец, пикантная нотка чеснока и острая кислинка грузинского соуса, а свежая зелень довершает картину.

Для приготовления вам понадобится: 1 молодая морковь, 1 красная луковица, 1 головка молодого чеснока, 1 стебель сельдерея, 1 красный и 1 зеленый болгарский перец, 1/2 острого перца, 1 помидор, 200 г молодой капусты, 4 молодых картофелины, 1 чайная ложка томатной пасты, 15 г соуса ткемали, 2 литра овощного бульона, пучок зелени (кинза, укроп, петрушка), 1 лавровый лист, соль и перец по вкусу. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, добавьте томатную пасту. Чеснок и болгарский перец нарежьте, отправьте к луку, слегка обжарьте.

Добавьте натертую морковь и измельченный сельдерей, прогрейте. Всыпьте нарезанный картофель, лавровый лист, залейте бульоном, варите 5–6 минут. Добавьте нашинкованную капусту, варите еще 2–3 минуты. В конце добавьте натертый помидор, рубленую зелень, чеснок, острый перец, ткемали, соль и перец. Подавайте горячим — этот суп согревает, насыщает и дарит настоящее весеннее настроение.

