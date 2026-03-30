Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 13:00

Рецепт подсмотрела у грузинской хозяйки! Весенний борщ без свеклы с чесноком, зеленью — вкусно и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молодые овощи, капусту и ткемали — и варю весенний борщ без свеклы, который получается легким, ароматным и таким вкусным, что приходится готовить сразу в двух кастрюлях.

Получается обалденная вкуснятина: прозрачный овощной бульон, нежные кусочки молодого картофеля, хрустящая капуста, сладкий перец, пикантная нотка чеснока и острая кислинка грузинского соуса, а свежая зелень довершает картину.

Для приготовления вам понадобится: 1 молодая морковь, 1 красная луковица, 1 головка молодого чеснока, 1 стебель сельдерея, 1 красный и 1 зеленый болгарский перец, 1/2 острого перца, 1 помидор, 200 г молодой капусты, 4 молодых картофелины, 1 чайная ложка томатной пасты, 15 г соуса ткемали, 2 литра овощного бульона, пучок зелени (кинза, укроп, петрушка), 1 лавровый лист, соль и перец по вкусу. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, добавьте томатную пасту. Чеснок и болгарский перец нарежьте, отправьте к луку, слегка обжарьте.

Добавьте натертую морковь и измельченный сельдерей, прогрейте. Всыпьте нарезанный картофель, лавровый лист, залейте бульоном, варите 5–6 минут. Добавьте нашинкованную капусту, варите еще 2–3 минуты. В конце добавьте натертый помидор, рубленую зелень, чеснок, острый перец, ткемали, соль и перец. Подавайте горячим — этот суп согревает, насыщает и дарит настоящее весеннее настроение.

Проверено редакцией
Читайте также
Не крошится и быстро застывает: рецепт глазури для куличей из сахарной пудры, воды и желатина
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
Этот йогуртовый суп — турецкая классика, которую я полюбил с первой ложки. Нежный, бархатистый, с ароматом мяты и кремовой текстурой
рецепты
супы
кулинария
борщи
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл сумму штрафа Киркорову за выходку в Барнауле
«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.