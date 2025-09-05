Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму

Домашняя икра из кабачков — это сытная и ароматная закуска из натуральных ингредиентов. Рассказываем, как провернуть кабачковую икру с помидорами через мясорубку: самое то на зиму.

Ингредиенты

Кабачки — 1 кг

Помидоры — 300 г

Морковь — 300 г

Лук — 300 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Растительное масло — 50 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Перец горошком — 2–3 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст.д.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банки с крышками. Кабачки нарежьте, очистите от кожуры и семян. Проверните мякоть через мясорубку, выложите в кастрюлю. Очищенные морковь и луковицы проверните через мясорубку и пересыпьте в сковороду с разогретым маслом. Жарьте 10 минут, не забывая помешивать. Всыпьте зажарку к кабачковому пюре. Томаты измельчите с помощью мясорубки и добавьте к другим ингредиентам. Перемешайте овощное пюре и тушите 1 час на слабом огне. Всыпьте соль и сахар, вмешайте томатную пасту, готовьте 40 минут. Добавьте перец, лаврушку и спрессованный чеснок. Готовьте 20 минут, затем удалите лавровые листья и перец, влейте уксус и перемешайте. Распределите икру по банкам. Вместительную кастрюлю застелите полотенцем. Разместите в ней банки, залейте водой по плечики, прикройте крышками, не завинчивая. Поставьте на огонь. Держите банки 10 минут в кипящей воде. Закатайте банки, накройте плотной тканью и дайте остыть. Кабачковая икра готова!

Ранее мы поделились рецептом салата «Анкл Бенс» из кабачков.