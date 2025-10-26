Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 05:46

Рецепт для тех, кто не дружит с тестом: чудо-пицца на майонезе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт чудо-пиццы на майонезе поразит вас своей простотой и нежным вкусом, а также идеально подходит для тех, кто не дружит с тестом.

Вкус такой пиццы получается нежным и сливочным благодаря майонезной основе, которая хорошо подрумянивается и не становится сухой. Тесто выходит тонким и хрустящим по краям, но достаточно плотным, чтобы удержать сочную начинку.

Для основы вам понадобится: 6 ст. л. майонеза, 6 ст. л. сметаны и 10 ст. л. муки. Тщательно смешайте майонез со сметаной, постепенно добавляйте муку до получения мягкого теста. Раскатайте основу толщиной 0,5–0,7 см (можно делать это сразу на пергаменте), выложите на противень и смажьте 2-3 ст. л. кетчупа. Для начинки используйте ветчину, помидоры, сыр и оливки. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Это идеальный рецепт для тех, кто хочет быстро приготовить пиццу без возни с дрожжевым тестом, а необычный вкус основы приятно удивит ваших гостей.

Ранее стало известно, как приготовить нежный рулет для быстрых завтраков из 3 ингредиентов: творог, сыр, лаваш — в результате вкуснота.

