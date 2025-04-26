Шок-рецепт для похудения — всего 150 калорий! Люля-кебаб из курицы с лучком

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Шок-рецепт для похудения — всего 150 калорий! Люля-кебаб из курицы с лучком. Едим — и вес тает, потому что в этом изумительном блюде очень мало калорий и много белка. Этот лёгкий вариант люля-кебаба из куриного фарша поразит вас своей сочностью и ароматом. Подаётся с пикантным соусом и маринованным луком — идеально для ПП-ужина!

Ингредиенты для люля

Фарш из куриной грудки — 800 г

Красный лук — 1/2 шт. (мелко рубленный)

Кинза/петрушка — 1/2 пучка

Греческий йогурт — 80 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Соль, сладкий перец — по вкусу

Для соуса

Греческий йогурт — 100 г

Солёный огурец — 1 шт. (мелко тёртый)

Чеснок — 1 зубчик

Для лука

Красный лук — 1/2 шт. (тонкие кольца)

Яблочный уксус — 70 мл

Вода — 70 мл

Мёд — 1 ч. л.

Приготовление

1. Фарш. Смешайте фарш с луком, зеленью, йогуртом, томатной пастой и специями. Отбейте его. Выложите массу на пергамент колбасками шириной по 2 см, сделайте надсечки вилками. Выпекайте 20 минут при 200 °C.

2. Соус. Смешайте йогурт с тёртым огурцом и чесноком.

3. Лук. Залейте кольца лука сначала горячей водой, слейте. Потом залейте смесью холодной воды, уксуса и мёда.

Подача. Выложите горячие люля, полейте соусом, украсьте луком и зеленью.

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