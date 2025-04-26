Шок-рецепт для похудения — всего 150 калорий! Люля-кебаб из курицы с лучком. Едим — и вес тает, потому что в этом изумительном блюде очень мало калорий и много белка. Этот лёгкий вариант люля-кебаба из куриного фарша поразит вас своей сочностью и ароматом. Подаётся с пикантным соусом и маринованным луком — идеально для ПП-ужина!
Ингредиенты для люля
- Фарш из куриной грудки — 800 г
- Красный лук — 1/2 шт. (мелко рубленный)
- Кинза/петрушка — 1/2 пучка
- Греческий йогурт — 80 г
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль, сладкий перец — по вкусу
Для соуса
- Греческий йогурт — 100 г
- Солёный огурец — 1 шт. (мелко тёртый)
- Чеснок — 1 зубчик
Для лука
- Красный лук — 1/2 шт. (тонкие кольца)
- Яблочный уксус — 70 мл
- Вода — 70 мл
- Мёд — 1 ч. л.
Приготовление
1. Фарш. Смешайте фарш с луком, зеленью, йогуртом, томатной пастой и специями. Отбейте его. Выложите массу на пергамент колбасками шириной по 2 см, сделайте надсечки вилками. Выпекайте 20 минут при 200 °C.
2. Соус. Смешайте йогурт с тёртым огурцом и чесноком.
3. Лук. Залейте кольца лука сначала горячей водой, слейте. Потом залейте смесью холодной воды, уксуса и мёда.
Подача. Выложите горячие люля, полейте соусом, украсьте луком и зеленью.
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