Куриное карпаччо — домашняя закуска! И к вину, и к пенному — очень вкусно

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Куриное карпаччо — домашняя закуска! И к вину, и к пенному — очень вкусно. Этот необычный рецепт превращает простое куриное филе в деликатесное блюдо с насыщенным вкусом и нежной текстурой. Идеально для фуршета или романтического ужина!

Ингредиенты (на 6–8 порций):

куриное филе — 3 шт. (около 600 г);

чеснок — 5 зубчиков (мелко рубленный);

морская соль крупного помола — 4 ст. л.;

смесь сушеных трав — 1,5 ст. л.;

кориандр молотый — 2 ст. л.;

смесь перцев — 1 ст. л.;

копченая паприка — 2 ст. л.

Приготовление

1. Подготовка сухой засолки. В глубокой миске смешайте соль со всеми специями до однородности.

2. Обработка курицы. Филе промойте, обсушите бумажными полотенцами.

3. Маринование. Филе обваляйте в соляной смеси и оставьте в ней на 12 часов в холодильнике.

4. Сушка. Промокните филе салфетками, удаляя лишнюю влагу. Нанижите на кулинарные нити или шампуры. Подвесьте в проветриваемом месте при комнатной температуре на три дня. Острым ножом нарежьте тонкими ломтиками. Приятного аппетита!

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