Две простые закуски к вину из Франции! Тартини с сыром и оливки в соусе

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Две простые закуски к вину из Франции! Готовим тартини с печёным бри и мёдом и Оливки «по-провански» с чесноком и травами. Эти аутентичные рецепты идеально дополнят белое или красное вино. Готовятся за 15 минут из доступных ингредиентов!

1. Тартини с печёным бри и мёдом, ингредиенты

4 ломтика багета

100 г сыра бри

2 ст. л. жидкого мёда

1 веточка розмарина

1 горсть грецких орехов

Оливковое масло

Приготовление: багет слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде. Сыр нарежьте тонкими дольками, выложите на хлеб. Запекайте 3–4 минуты в духовке при 180 °C, пока бри не станет мягким. Полейте мёдом, посыпьте рублеными орехами и розмарином. Идеально к: сухому белому вину (Шардоне, Совиньон Блан).

2. Оливки «по-провански» с чесноком и травами, ингредиенты

150 г смеси оливок (зелёных и чёрных)

2 зубчика чеснока

1 ч. л. смеси прованских трав

1/2 острого перца чили (по желанию)

2 ст. л. оливкового масла

Цедра 1/2 апельсина

Приготовление: на сковороде разогрейте масло, добавьте тонко нарезанный чеснок и кольца чили. Через 1 минуту добавьте оливки, цедру и травы. Прогрейте 2–3 минуты, подавайте тёплыми с багетом к насыщенному красному (Кот дю Рон, Каберне).

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