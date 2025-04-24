Две простые закуски к вину из Франции! Готовим тартини с печёным бри и мёдом и Оливки «по-провански» с чесноком и травами. Эти аутентичные рецепты идеально дополнят белое или красное вино. Готовятся за 15 минут из доступных ингредиентов!
1. Тартини с печёным бри и мёдом, ингредиенты
- 4 ломтика багета
- 100 г сыра бри
- 2 ст. л. жидкого мёда
- 1 веточка розмарина
- 1 горсть грецких орехов
- Оливковое масло
Приготовление: багет слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде. Сыр нарежьте тонкими дольками, выложите на хлеб. Запекайте 3–4 минуты в духовке при 180 °C, пока бри не станет мягким. Полейте мёдом, посыпьте рублеными орехами и розмарином. Идеально к: сухому белому вину (Шардоне, Совиньон Блан).
2. Оливки «по-провански» с чесноком и травами, ингредиенты
- 150 г смеси оливок (зелёных и чёрных)
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. смеси прованских трав
- 1/2 острого перца чили (по желанию)
- 2 ст. л. оливкового масла
- Цедра 1/2 апельсина
Приготовление: на сковороде разогрейте масло, добавьте тонко нарезанный чеснок и кольца чили. Через 1 минуту добавьте оливки, цедру и травы. Прогрейте 2–3 минуты, подавайте тёплыми с багетом к насыщенному красному (Кот дю Рон, Каберне).
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