Развеян популярный миф о лечении вирусов Инфекционист Чаленко развеяла популярный миф о лечении вирусов

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Инфекционист Татьяна Чаленко развеяла популярный миф о лечении вирусов, пишет URA.RU. По словам эксперта, у европейских врачей появилась тенденция рекомендовать пациентам при лечении ротавирусной инфекции Coca-Cola, так как в напитке содержится ортофосфорная кислота. Специалист отметила, что нет никаких исследований, которые бы подтвердили бы данную теорию.

Мы, конечно же, не рекомендуем лечить это заболевание Coca-Cola. Это агрессивный напиток, который может усугубить ситуацию, — подчеркнула Чаленко.

По её словам, основным методом лечения ротавирусной инфекции является восстановление жидкости солевыми растворами (оральная регидрация).

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например листовые овощи и сельдерей.