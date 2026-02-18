Разрастается так, что сорнякам места не остается, а цветы образуют ковер из алых шаров. Посадил и забыл — красота без усилий

Гравилат «Огненный шар» полностью оправдывает свое название: его крупные махровые цветы насыщенного красно-оранжевого оттенка и впрямь напоминают маленькие пылающие шары, способные поджечь собой весь цветник. Он не просто растет в саду — он царит в нем, создавая невероятно жизнерадостную, солнечную атмосферу.

Это идеальный многолетник для тех, кто мечтает о красоте без усилий: разрастается он так мощно, что сорнякам попросту не остается места. Плотные куртины резных листьев образуют пышный ковер, над которым с конца весны и до середины лета возвышаются десятки огненных цветков на стройных цветоносах. Посадите его на солнечном месте с рыхлой почвой — и забудьте о нем на годы.

Гравилат не требует частых поливов, зимует без укрытия и прекрасно размножается делением куста. Он идеален для переднего плана миксбордеров, альпийских горок и создания ярких пятен в саду. Этот многолетник — настоящая находка для занятых садоводов, которые хотят получать удовольствие от цветения, а не возиться с капризными растениями. «Огненный шар» подарит вашему саду тепло и свет, не прося ничего взамен.

