Прилепина хотели взорвать: что осталось от авто после покушения на писателя

Фото: Соцсети

Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. Покушение на жизнь Прилепина СК РФ квалифицировал как теракт, возбуждено уголовное дело.

В подрыве автомобиля Захара Прилепина подозревается 30-летний житель Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, мужчина недавно получил российское гражданство. Сейчас он находится на допросе в полиции.

По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, его водитель скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице.

Житель города Бор Нижегородской области рассказал NEWS.ru, что накануне взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина на улицах видели подозрительного мужчину с рюкзаком. По словам горожанина, это был точно не местный, неизвестный мужчина сидел в яме.

«Вчера видел, как гулял с детьми и собаками. Еще говорят, что вчера мужчину бородатого видели, точно не местного, ходил по улицам с большим рюкзаком, в яме зачем-то сидел. Полиции рассказали, будут разбираться», — сообщил житель города Бор.

По словам жителя Бора, при взрыве автомобиль Прилепина подбросило, на месте разлетелись осколки.

«Мы живем на улице Ленина, часов в 11 услышали взрыв, вызвали полицию. Соседка говорит, что видела взрыв, машину подбросило, потом она отлетела, осколки разлетелись. Прилепина знаем, он тут к родственникам приезжал», — рассказал горожанин.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал в разговоре с NEWS.ru предположение, что за автомобилем с Захаром Прилепиным могли ехать исполнители покушения, нажавшие на кнопку взрывателя. По мнению собеседника, установить устройство на машину мог и «бомж с метлой», а не профессионалы из стран НАТО или с Украины.

«Если вы меня будете уверять, что приехали спецы из НАТО или Киева — это не так. Прилепин мог приехать в кафе, оставить машину. К ней мог подойти бомж с метлой, поставить на магнитной присоске устройство. И поехала машина Прилепина, и поехали за ней те, кто нажал на кнопку взрывателя. Власти Украины его считали врагом», — не исключил Гончаров.

Кадры с места подрыва автомобиля Захара Прилепина — в галерее NEWS.ru.