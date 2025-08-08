Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 19:24

Разморозка больше не каторга — холодильник оттает за 30 минут без тазиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Старый добрый способ с выключением холодильника на ночь и кучей тряпок давно устарел. Разморозить морозильную камеру можно быстро и без усилий — за 30–40 минут.

Всё, что понадобится, — немного соли, кипяток и обычный фен. Этот способ поможет не только сэкономить время, но и продлить срок службы прибора.

Почему важно регулярно размораживать:

  • Лёд перегружает компрессор, и холодильник начинает потреблять больше электричества.
  • Дверцы открываются с трудом, и холод уходит быстрее.
  • Ухудшается теплообмен, продукты хранятся хуже.

Как разморозить холодильник за 30 минут:

1. Отключите прибор от сети.
Это первое и обязательное действие. Пока он отключен, уберите продукты и откройте дверцы.

2. Используйте пар.
Поставьте внутрь морозильной камеры 1–2 кастрюли с кипятком. Закройте дверцу и оставьте на 10 минут. Горячий пар начнёт размягчать лёд.

3. Сделайте солевой раствор.
В горячей воде растворите 2–3 ст. л. поваренной соли. Перелейте в пульверизатор и обработайте заледеневшие участки. Соль ускоряет таяние льда и разрушает его структуру.

4. Подключите фен или тепловентилятор.
Направьте тёплый воздух внутрь холодильника. Уже через 5–10 минут лёд начнёт активно стекать. Только не направляйте горячий воздух слишком близко — пластиковые элементы могут деформироваться.

Финальные шаги:

Когда лёд растает, протрите камеру сухой тканью и промойте тёплой водой. Подключите холодильник обратно только после полного высыхания внутренних стенок.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

советы
лайфхаки
холодильники
техника
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.