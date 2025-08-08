Разморозка больше не каторга — холодильник оттает за 30 минут без тазиков

Старый добрый способ с выключением холодильника на ночь и кучей тряпок давно устарел. Разморозить морозильную камеру можно быстро и без усилий — за 30–40 минут.

Всё, что понадобится, — немного соли, кипяток и обычный фен. Этот способ поможет не только сэкономить время, но и продлить срок службы прибора.

Почему важно регулярно размораживать:

Лёд перегружает компрессор, и холодильник начинает потреблять больше электричества.

Дверцы открываются с трудом, и холод уходит быстрее.

Ухудшается теплообмен, продукты хранятся хуже.

Как разморозить холодильник за 30 минут:

1. Отключите прибор от сети.

Это первое и обязательное действие. Пока он отключен, уберите продукты и откройте дверцы.

2. Используйте пар.

Поставьте внутрь морозильной камеры 1–2 кастрюли с кипятком. Закройте дверцу и оставьте на 10 минут. Горячий пар начнёт размягчать лёд.

3. Сделайте солевой раствор.

В горячей воде растворите 2–3 ст. л. поваренной соли. Перелейте в пульверизатор и обработайте заледеневшие участки. Соль ускоряет таяние льда и разрушает его структуру.

4. Подключите фен или тепловентилятор.

Направьте тёплый воздух внутрь холодильника. Уже через 5–10 минут лёд начнёт активно стекать. Только не направляйте горячий воздух слишком близко — пластиковые элементы могут деформироваться.

Финальные шаги:

Когда лёд растает, протрите камеру сухой тканью и промойте тёплой водой. Подключите холодильник обратно только после полного высыхания внутренних стенок.

