Разбросала семена по клумбе — и забыла. В июне любуюсь цветочным водопадом. Многолетник с алыми бусинами

Гвоздика «альвуда ромео» алая — это многолетник, который отличается не только обильным, но и чрезвычайно длительным цветением. Ее яркие, огненно-красные цветки с бархатистыми лепестками распускаются в начале лета и продолжают радовать глаз до самых заморозков, не теряя насыщенности и декоративности. Компактные кустики высотой 25–30 см образуют плотные подушки, сплошь усыпанные махровыми соцветиями. Растение прекрасно подходит для бордюров, рокариев, альпийских горок и контейнерного озеленения.

Выращивать эту гвоздику — одно удовольствие. Она не требует сложного ухода, прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и морозов. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле — мае или под зиму. Всходы появляются дружно, а на второй год растение образует пышные цветущие куртины. Чтобы продлить цветение и сохранить декоративность, достаточно вовремя удалять увядшие соцветия.

Гвоздика «альвуда ромео» идеально сочетается с серебристыми полынями, шалфеем, колокольчиками и декоративными злаками. Ее яркий алый цвет притягивает взгляд и становится акцентом любой композиции. Посадите этот неприхотливый многолетник в своем саду — и он подарит вам море ярких красок без лишних хлопот, радуя цветением с июня до октября.

