Разбиваю яйца в лаваш — и через 5 минут омлет-конвертик с ветчиной и сыром: сытнее бутерброда и вкуснее яичницы

Беру лаваш, яйца и начинку — и за 5 минут жарю омлет-конвертик, который получается хрустящим снаружи, нежным внутри и намного вкуснее обычной яичницы. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, подрумяненный лаваш с хрустящей корочкой, а внутри — нежный омлет с творожным сыром, ветчиной, помидорами и тягучим расплавленным сыром, который тянется при каждом надкусывании.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 2 яйца, соль по вкусу, 2 столовые ложки творожного сыра, 50 г ветчины или колбасы, 1 помидор, 50 г твердого сыра, растительное масло для жарки. Ветчину и помидор нарежьте мелкими кубиками. Яйца взбейте с солью. На разогретую сковороду с маслом выложите лаваш, слегка обжарьте с одной стороны, переверните. На половину лаваша намажьте творожный сыр, выложите ветчину, помидоры, залейте яйцом, посыпьте тертым сыром. Накройте второй половиной лаваша, прижмите лопаткой. Жарьте с двух сторон до румяной корочки и полного расплавления сыра. Подавайте горячим.

