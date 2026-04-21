Разбиваю яйца в лаваш — и через 5 минут омлет-конвертик с ветчиной и сыром: сытнее бутерброда и вкуснее яичницы

Беру лаваш, яйца и начинку — и за 5 минут жарю омлет-конвертик, который получается хрустящим снаружи, нежным внутри и намного вкуснее обычной яичницы. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, подрумяненный лаваш с хрустящей корочкой, а внутри — нежный омлет с творожным сыром, ветчиной, помидорами и тягучим расплавленным сыром, который тянется при каждом надкусывании.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 2 яйца, соль по вкусу, 2 столовые ложки творожного сыра, 50 г ветчины или колбасы, 1 помидор, 50 г твердого сыра, растительное масло для жарки. Ветчину и помидор нарежьте мелкими кубиками. Яйца взбейте с солью. На разогретую сковороду с маслом выложите лаваш, слегка обжарьте с одной стороны, переверните. На половину лаваша намажьте творожный сыр, выложите ветчину, помидоры, залейте яйцом, посыпьте тертым сыром. Накройте второй половиной лаваша, прижмите лопаткой. Жарьте с двух сторон до румяной корочки и полного расплавления сыра. Подавайте горячим.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки
Три способа приготовить лаваш с сочной начинкой на сковороде
Аджарский омлет борано вместо надоевших завтраков — воздушный, сырный и румяный завтрак из духовки
Когда закуска нужна сейчас, вооружаюсь этим рецептом — нужны шпроты, яйца и 15 минут времени
Мария Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
