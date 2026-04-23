23 апреля 2026 в 09:10

Расстегайчики с рыбой — наш фамильный рецепт: блюдо с душой, которое легко готовить

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что дрожжевое тесто и рыбная начинка — это долго и сложно. Но наш рецепт ломает стереотипы: тесто замешивается за минуты, а для начинки достаточно нарезать филе и пассеровать лук.

Что понадобится

Для теста: молоко — 320 мл, сахар — 1 ч. л., сухие дрожжи — 10 г, мука — 600 г, соль — 1,5 ч. л., сливочное масло — 50 г, яйцо — 1 шт.

Для начинки: филе стерляди — 500 г, луковица — 3 шт., сливочное масло — для жарки + 1 ст. л., бадьян — 2 звездочки, сливки 35% — 1 ст. л., свежий тархун — несколько веточек, свежий укроп — несколько веточек, соль, черный перец — по вкусу.

Для смазки: яичный желток — 1 шт.

Как готовлю

Молоко подогреваю, растворяю сахар и дрожжи, оставляю на 10–15 минут. Муку с солью просеиваю, делаю углубление. Вливаю дрожжевую смесь, добавляю растопленное масло и яйцо. Замешиваю тесто. Накрываю, ставлю в тепло на 1,5 часа, обминаю один раз.

Лук рублю, обжариваю на масле с бадьяном 5 минут, звездочки удаляю. Филе стерляди режу кубиками. Смешиваю рыбу, лук, рубленую зелень, масло и сливки. Солю, перчу.

Тесто делю на части, раскатываю в круги 15 см. Делаю полукруглые прорези с двух сторон. В центр кладу начинку. Края с прорезями поднимаю и защипываю внахлест, формируя лодочку.

Выкладываю на противень, смазываю желтком. Выпекаю при 180 °C 20–25 минут.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
