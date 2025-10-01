Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рассольник с рисом и томатной пастой — мой самый осенний суп! Быстрый и вкусный супчик на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рассольник я всегда готовлю, когда за окном дождь и слякоть, а душа просит чего-то согревающего и душевного. Он сочетает в себе всю палитру осенних вкусов: кислинку соленых огурцов, сладость томатов и сытность риса. Такой суп прекрасно хранится в холодильнике и на следующий день становится еще вкуснее. Это блюдо отлично подходит для семейного ужина — сытное, ароматное, но при этом не тяжелое. Идеально с кусочком черного хлеба!

Нам понадобится: 300 г говядины, 3 соленых огурца, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 2 ст. л. томатной пасты, 1/3 стакана риса, лавровый лист, соль, перец. Мясо заливаем 2,5 л воды, варим 1,5 часа.

Лук и морковь режем, пассеруем. Добавляем томатную пасту, тушим 2 минуты. Огурцы натираем на терке. В бульон кладем нарезанный картофель и рис, варим 15 минут.

Добавляем зажарку и огурцы, солим по вкусу. Варим еще 10 минут. В конце кладем лавровый лист и перец. Даем настояться 20 минут под крышкой. Подаем со сметаной и зеленью.

