Раскрыт способ избежать осенней простуды Врач Демьяновская назвала способы избежать осенней простуды

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что мытье рук, регулярное проветривание помещения, а также умеренная физическая активность позволят существенно снизить риск заразиться респираторной инфекцией осенью. Эксперт пояснила, что в это время здоровые и инфицированные люди больше времени проводят в закрытых помещениях в тесном контакте друг с другом. По её словам, пониженная температура и влажность позволяют вирусам дольше сохранять активность, пишут «Известия».

Чтобы избежать респираторных вирусных инфекций, мойте руки с мылом и как можно реже прикасайтесь руками к глазам, носу и рту. Регулярно проветривайте помещение, избегайте сильных стрессов и физического переутомления, — поделилась Демьяновская.

Она порекомендовала при первых симптомах простуды оставаться дома, чтобы избежать осложнений, а также для того, чтобы не заразить окружающих. Врач посоветовала полноценно отдыхать и выпивать около двух литров жидкости в виде несладких морсов, теплого чая и негазированной воды.

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