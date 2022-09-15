Названы признаки кризиса среднего возраста у мужчин Психолог Лобанова назвала признаки кризиса среднего возраста у мужчин

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Психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова рассказала «Известиям», что кризис среднего возраста — это состояние, при котором происходит переоценка ценностей человека и его жизненного опыта. Эксперт отметила, что в этот период мужчины начинают подводить условные промежуточные итоги жизни — что человек успел или не успел сделать. По её словам, мужчины начинают раздражаться чаще, устают быстрее, а также испытывают неудовлетворение от работы.

Ориентировочный возраст наступления кризиса, согласно статистике, — от 30 до 50 лет как у мужчин, так и у женщин. Женатые мужчины могут начать искать отношения с женщинами на стороне. Также мужчины в этот период часто вспоминают детские годы, — поделилась Лобанова.

Она при этом отметила, что многие могут миновать данный период в силу своего характера или мировоззрения.

Ортопед Лев Дунаев ранее заявил, что при малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до 3 тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч. Эксперт при этом добавил, что физически активный человек должен проходить до 20 тысяч шагов. Он добавил, что всё зависит от несколько факторов: возраст, спортивная подготовка, состояние здоровья.

Он призвал при этом отталкиваться от качества прогулок, а не от количества пройденных шагов, так как недостигнутый показатель может негативно повлиять на настроение и привести к полному отказу от активности. Врач порекомендовал ежедневно проходить 30 минут неспешным шагом.