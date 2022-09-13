Названо необходимое для здоровья количество шагов в день Ортопед Дунаев рассказал, сколько шагов нужно проходить здоровому человеку в день

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Ортопед Лев Дунаев заявил, что при малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до 3 тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч. Эксперт при этом добавил, что физически активный человек должен проходить до 20 тысяч шагов. Он добавил, что всё зависит от несколько факторов: возраст, спортивная подготовка, состояние здоровья, пишет URA.RU.

В обществе закрепился показатель 10 тысяч, который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усредненной для здорового взрослого человека, но это не панацея, — поделился Дунаев.

Он призвал при этом отталкиваться от качества прогулок, а не от количества пройденных шагов, так как недостигнутый показатель может негативно повлиять на настроение и привести к полному отказу от активности. Врач порекомендовал ежедневно проходить 30 минут неспешным шагом.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.