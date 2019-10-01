https://static.news.ru/photo/e268a4ea-e44b-11e9-890a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Рабочие завершили монтаж конструкций нового Карамышевского моста на территории Москвы. Об этом 1 октября сообщили представители пресс-службы «Стройкомплекса».

Кроме того, о возведении журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, далее по плану рабочим предстоит обустроить дорожное полотно и освещение.

Теперь, после завершения монтажа конструкций, по Карамышевскому мосту сможет ездить строительная техника, — передаёт слова Хуснуллина «Москва 24».

Заммэра подчеркнул, что уникальность нового моста заключается в том, что его пролётная конструкция при длине в 600 м держится только на двух опорах, которые установлены около берегов реки.

Как писал News.ru, в Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут.