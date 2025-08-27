Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 августа, больше амброзии

Воздух столицы по-прежнему не безопасен для аллергиков. Сегодня, несмотря на потепление, уровень пыльцы высок. Аллергики бьют тревогу из-за стремительного роста концентрации опасного сорняка.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве делает небольшую поблажку. В среду, 27 августа, ожидается чуть более теплый день с температурой до +17 °C. Однако утро и день могут преподнести сюрпризы в виде кратковременных дождей. К вечеру небо очистится и установится ясная погода. Эта переменчивость мало влияет на главных виновников аллергии.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 27 августа

Картина цветения продолжает меняться, и сегодня на первый план выходит грозный противник. Ситуация с амброзией только ухудшилась. Уровень пыльцы этого сорняка сейчас очень высокий. Если у вас аллергия на амброзию, будьте особенно осторожны.

Зато для людей с аллергией на злаковые травы и полынь есть хорошие новости. Их уровень пыльцы в воздухе сейчас низкий. Это значит, что основной сезон цветения этих растений уже позади.

Кратковременные дожди не смогут справиться с такой концентрацией аллергенов. Аллергикам, особенно чувствительным к амброзии, рекомендуется проявить особую осторожность: ограничить прогулки, особенно за городом, использовать барьерные спреи и принимать прописанные врачом препараты.