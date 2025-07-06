Пузатые печеньки с секретом! Песочное тесто, а начинка — «облачко» и орехи

Пузатые печеньки с секретом! Песочное тесто, а внутри «облачко» и орехи — простой рецепт для каждого! Печенье с орехами — абсолютная классика, которая никогда не надоедает. Здесь нежное тесто сочетается с лёгкой сладкой начинкой из взбитых белков и грецких орехов. Этот десерт очень легко приготовить, и он отлично подходит как к утреннему кофе, так и в качестве десерта после ужина.

Ингредиенты для теста

Мука — 250 г

Сливочное масло — 80 г

Желтки — 2 шт.

Сметана 15% — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Начинка

Белки — 2 шт.

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Грецкие орехи — 50 г

Приготовление

Смешайте муку, соль и разрыхлитель, добавьте холодное масло и разотрите в крошку. Взбейте желтки со сметаной, соедините с мучной смесью, замесите тесто. Разделите тесто на 25 шариков по 24 г, охладите 1 час. А пока взбейте белки с пудрой до пиков и смешайте с мелко порубленными орехами. Раскатывайте шарики в тонкие лепешки, в центр каждой положите начинку и сверните как пузатые чебуречки. Залепите края. Выпекайте при 180°C с конвекцией 15–18 минут. Посыпьте печенье сахарной пудрой и подавайте на стол.

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