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06 июля 2025 в 07:30

Пузатые печеньки с секретом! Песочное тесто, а начинка — «облачко» и орехи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пузатые печеньки с секретом! Песочное тесто, а внутри «облачко» и орехи — простой рецепт для каждого! Печенье с орехами — абсолютная классика, которая никогда не надоедает. Здесь нежное тесто сочетается с лёгкой сладкой начинкой из взбитых белков и грецких орехов. Этот десерт очень легко приготовить, и он отлично подходит как к утреннему кофе, так и в качестве десерта после ужина.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Желтки — 2 шт.
  • Сметана 15% — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Начинка

  • Белки — 2 шт.
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.
  • Грецкие орехи — 50 г

Приготовление

  1. Смешайте муку, соль и разрыхлитель, добавьте холодное масло и разотрите в крошку. Взбейте желтки со сметаной, соедините с мучной смесью, замесите тесто. Разделите тесто на 25 шариков по 24 г, охладите 1 час. А пока взбейте белки с пудрой до пиков и смешайте с мелко порубленными орехами.
  2. Раскатывайте шарики в тонкие лепешки, в центр каждой положите начинку и сверните как пузатые чебуречки. Залепите края. Выпекайте при 180°C с конвекцией 15–18 минут. Посыпьте печенье сахарной пудрой и подавайте на стол.

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печенье
десерты
орехи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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