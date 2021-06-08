Путина попросили «устранить несправедливость» по пенсиям

https://static.news.ru/photo/c6c57a1c-a243-11eb-9695-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) обратились к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам. По мнению председателя организации Михаила Шмакова, президент должен «устранить несправедливость», пишет URA.RU.

Необходимо вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров, — говорится в письме на имя главы государства.

Там также указано, что парламентарии много раз предлагали разные варианты законопроектов по этой теме, но кабмин не принял ни один из них.

Шмаков уверен, что возврат индексации поможет в борьбе с бедностью в стране.

Ранее в Совфеде предполагали, что Владимир Путин анонсирует индексацию пенсий работающим гражданам во время послания Федеральному собранию, но этого не произошло. Депутаты подсчитали, что государство из-за отказа от индексации задолжало россиянам около 1,4 триллиона рублей.

Евгений Попов, который ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия 1», обещал бороться за увеличение зарплат и пенсий, если его выберут депутатом Госдумы. Журналист объявил о намерении баллотироваться на выборах.