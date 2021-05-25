Путин упростил выдачу виз иностранным туристам

https://static.news.ru/photo/815f9ec8-be11-11eb-945b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление виз иностранцам. Согласно ему, туристы смогут получить российскую визу сроком до полугода независимо от политики их стран в отношении россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас обыкновенная туристическая виза сроком на шесть месяцев оформляется иностранцу на основе принципа взаимности. По новому закону основанием для её выдачи является наличие у туриста подтверждения о приёме или забронированного номера в гостинице, которая включена в федеральный реестр.

Закон вступит в силу по прошествии 90 дней со дня его публикации.

Ранее сообщалось, что посольство США прекратило выдавать россиянам все виды виз, кроме дипломатических. В дипмиссии пояснили, что это вынужденная мера из-за российских санкций, введённых в ответ на ограничительные меры со стороны США. В Совете Федерации расценили решение американских властей как вредность.