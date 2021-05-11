В Совфеде объяснили вредностью отказ США выдавать россиянам визы

https://static.news.ru/photo/7d4930e0-b30f-11eb-81cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США приняли решение прекратить выдачу виз россиянам из вредности. Об этом «360» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Понятно, что это сделано, мягко говоря, из вредности. Они хотят усложнить процесс, так как американцев в Россию приезжает меньше, чем российских граждан в Америку, — отметил сенатор.

Он также выразил непонимание, зачем тогда США такие огромные консульские подразделения, как, например в Екатеринбурге, если они вообще визы не выдают. По словам Джабарова, функция любого генконсульства либо выдача виз, либо поддержка своих граждан, которые находятся в России.

Поскольку американцев в Свердловской области, я думаю, не так уж много, чем там занимается это генконсульство, непонятно, — сказал он.

Он предположил, что американские власти с помощью консульств намерены наблюдать за подготовкой к выборам в российскую Госдуму, а отказ выдавать визы — это просто «комплексное ухудшение наших отношений». Джабаров надеется, что рано или поздно всё-таки американцы поймут, что Россия далеко им не враг, и они вновь будут готовы к сотрудничеству. По его словам, когда «нас назначают врагом, от этого ничего хорошего не происходит ни для американцев, ни для всего мира».

Как сообщалось, с 12 мая американская дипмиссия сокращает объём консульских услуг. Россиянам перестанут выдавать все виды виз, кроме дипломатических. Больше заявки на визу подать нельзя. В посольстве отметили, что это вынужденная мера из-за российских санкций, введённых в ответ на ограничительные меры со стороны США. Россия ответила на агрессивные действия американцев в конце апреля.