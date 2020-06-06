Путин рассказал, в чём состоит сила России

https://static.news.ru/photo/2c452c6e-a7f1-11ea-9657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Величие и сила России заключаются в многообразии национальностей. Задача граждан — сохранить обычаи и традиции и передать их будущим поколениям, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с деятелями культуры. Встреча проходит в онлайн-формате.

Нам дорого наше уникальное наследие во всём его многообразии, я уже много раз говорил — в этом величие и сила России — в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса — абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг — сохранять его и приумножать его, — цитирует его РИА Новости.

Российский лидер заявил, что русский язык объединяет все народы РФ. По его мнению, он является основой национальной идентичности.

На встрече с деятелями культуры глава государства сообщил, что в 2024 году к 225-летию Александра Пушкина будет создан цифровой ресурс о творчестве поэта.

Глава государства отметил, что 2024 год фигурирует неспроста: великому литератору исполнится 225 лет. Готовиться к этому торжеству Россия будет заранее, писал NEWS.ru.

6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.