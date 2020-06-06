Путин считает русский язык основой национальной идентичности

Президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры. Он заявил, что русский язык объединяет все народы РФ.
По его мнению, он является основой национальной идентичности,
Для нашей страны русский язык — много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, чёткости, меткости, выразительности и красоте, — сказал он.
6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.
При этом современный язык стремительно меняется. За время пандемии коронавирусной инфекции, как писал NEWS.ru, он обогатился новыми словами, такими как «ковид» (от официального названия вируса COVID-19), «коронка» (в значении «коронавирус»), «самоизоляция», «санитайзер» и др.
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