Путин считает русский язык основой национальной идентичности

https://static.news.ru/photo/fc4e9f04-a7eb-11ea-bf87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры. Он заявил, что русский язык объединяет все народы РФ.

По его мнению, он является основой национальной идентичности, передаёт РИА Новости. Таким образом, язык стал не только средством общения.

Для нашей страны русский язык — много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, чёткости, меткости, выразительности и красоте, — сказал он.

6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.

При этом современный язык стремительно меняется. За время пандемии коронавирусной инфекции, как писал NEWS.ru, он обогатился новыми словами, такими как «ковид» (от официального названия вируса COVID-19), «коронка» (в значении «коронавирус»), «самоизоляция», «санитайзер» и др.