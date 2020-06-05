За время пандемии русский язык обогатился новыми словами

https://static.news.ru/photo/cd773e1c-a73b-11ea-afe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В русском языке появились новые слова, связанные с пандемией коронавируса. Как рассказала ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, россияне стали использовать такие слова как «ковид», «коронка», «самоизоляция», «санитайзер».

Также, по словам филолога, некоторые слова и словосочетания получили новое значение: «плато», «контактный», «социальная дистанция». Все они в условиях пандемии стали звучать по-новому. Кроме того, стали чаще использоваться слова «удалёнка», «дистанционка» и появился целый блок слов игрового характера: «наружка», «накарантиниться», «короналы» — дети, зачатые в период коронавируса.

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск признался в любви к русскому языку, прокомментировав твит украинского повара «Как тебе такое, Илон Маск?». Предприниматель ответил, признавшись в любви к звучанию русского языка.

Как писал NEWS.ru, американский бизнесмен часто использует русский язык в Twitter. Так, в начале мая Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха, который раскритиковал решение открыть заводы Tesla вопреки карантину.