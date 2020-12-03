Путин рассказал, как покорить любые вершины

https://static.news.ru/photo/c72c5eae-3564-11eb-b55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добиться чего бы то ни было в жизни можно только в том случае, если не бросать начатое. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

Свою позицию он озвучил на встрече с общественными организациями людей с ограниченными возможностями.

Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины, — отметил президент.

По словам главы государства, одной из важнейших задач властей является создание возможностей для самореализации граждан. Это в полной мере относится к людям с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул он.

Обеспечить необходимые условия — и есть обязанность высшего руководства страны, отметил российский лидер.

Путин также поздравил победителей и участников национального чемпионата «Абилимпикс». Он высоко оценил уровень их мастерства и подготовки, добавив, что за этими людьми стоят сила духа, упорство и целеустремлённость — те же качества, что ведут к победе паралимпийцев.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент поручил правительству до 25 декабря разработать график реализации мер по обеспечению жильём к 2025 году инвалидов, вставших на учёт до 1 января 2005 года.