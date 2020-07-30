Путин распорядился проработать не вошедшие в Конституцию поправки

https://static.news.ru/photo/6ca8b9aa-d303-11ea-94cd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать вопросы изменения действующего законодательства с учётом поправок, которые не были включены в Конституцию РФ.

Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство, — говорится в на сайте Кремля.

Предложения кабмина должны быть представлены в срок до 15 декабря. Ответственными за эту работу являются премьер-министр Михаил Мишустин, сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенниников и специалист по конституционному праву доктор юридических наук Талия Хабриева.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,9%. Поправки поддержали 77,9% из числа проголосовавших.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной. По её словам, Конституция 2020 года является российской национальной Конституцией, тогда как Основной закон 1993 года был адаптацией западных образцов и практик к российской реальности.