Госдума одобрила штрафы за передачу телефонного номера посторонним

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов за передачу посторонним телефонных номеров и данных для входа в личные аккаунты. Если передача проводилась в корыстных целях или для совершения преступления, то предусматривается до трех лет колонии, передает ТАСС.

Административный кодекс предлагается расширить и добавить в него статьи 13.29.1 (передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства РФ в области связи) и 13.29.2 (передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Ранее Госдума также утвердила поправки, вводящие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Взыскать за нарушение могут до 5 тысяч рублей. То же самое касается распространения рекламы VPN-сервисов. Гражданам грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.