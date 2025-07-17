Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 14:44

Госдума одобрила штрафы за передачу телефонного номера посторонним

Госдума приняла поправки о введении штрафов за передачу телефонного номера

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов за передачу посторонним телефонных номеров и данных для входа в личные аккаунты. Если передача проводилась в корыстных целях или для совершения преступления, то предусматривается до трех лет колонии, передает ТАСС.

Административный кодекс предлагается расширить и добавить в него статьи 13.29.1 (передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства РФ в области связи) и 13.29.2 (передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Ранее Госдума также утвердила поправки, вводящие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Взыскать за нарушение могут до 5 тысяч рублей. То же самое касается распространения рекламы VPN-сервисов. Гражданам грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Россия
Госдума
поправки
штрафы
телефоны
номера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл суть отношений США и Израиля при Трампе
Стало известно, могут ли сапоги из резины защитить от удара молнии
В Калининградской области восстановили электроснабжение после аварии
Россиянин задолжал 900 тысяч рублей из-за нежелания служить в армии
«Пусть возвращаются»: в Госдуме раскрыли, за что будут лишать гражданства
Российские банки хотят попросить о помощи государства
В СПЧ попросили Бастрыкина проверить перекрывших путь военным мигрантов
Мария Шарапова продает особняк за $25 млн из-за мужа
Спикер МИД Украины нахамил Орбану с помощью нейросети Grok
В Индии заявили о готовности отказаться от нефти из РФ при введении санкций
В Европе раскрыли, даст ли Трамп Украине дальнобойные ракеты
Стало известно о смерти американского режиссера с российскими корнями
Сайт со списком экстремистских материалов «упал» после решения Госдумы
Французскому певцу подарили портрет Путина с его автографом
Турэксперт раскрыл, где дешевле всего отдохнуть на море в августе
Диетолог рассказала о скрытой опасности холодного кофе в жару
Раскрыто, какие российские ракеты не может сбить ЗРК Patriot
«Никто не вкладывал ни цента»: экс-депутат Рады о сделке США и Украины
«Кишка тонка»: в ГД ответили на угрозы генерала США уничтожить Калининград
Раскрыто, кого Россия должна «благодарить» за политические припадки Трампа
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.