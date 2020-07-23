Матвиенко считает абсолютно легитимной новую редакцию Конституции

https://static.news.ru/photo/a7337748-ccd4-11ea-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая редакция российской Конституции абсолютна легитимна. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что во время голосования за Конституцию 1993 года своё мнение не высказывали жители Татарстана, Башкортостана и ряда других субъектов РФ.

Сегодня после внесения поправок и такого подавляющего числа населения, пришедшего на голосование, и поддержки можно говорить, что Конституция-2020 имеет абсолютную легитимность. И это крайне важно, об этом тоже необходимо напоминать, — рассказала Матвиенко журналистам.

Она подчеркнула, что Конституция 2020 года является российской национальной Конституцией, тогда как Основной закон 1993 года был адаптацией западных образцов и практик к российской реальности. Матвиенко подчеркнула, что этот документ имеет свою ценность, но он не затронул многие важные вопросы, связанные с историей, национальными традициями и менталитетом.

Поправки в Конституцию были разработаны в короткие сроки. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. Так, было предложено закрепить понятие традиционного брака, социальные гарантии, особый статус русского языка и другие изменения.

Голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля. В нём приняли участие более 74 млн человек. За поправки высказались 77,92% избирателей, против — 21,27%.

NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.