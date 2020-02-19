https://static.news.ru/photo/c6befce4-5886-11ea-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Министерству внутренних дел следует усилить контроль за безопасностью дорожного движения. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Он отметил, что за восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть. Тем не менее работа в этом направлении должна быть продолжена, подчеркнул глава государства.

Необходимо шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах, — сказал Путин.

Глава государства также призвал обратить особое внимание на оперативность оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших с мест ДТП.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство транспорта разработало поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов.