Главу стройфирмы из Петербурга обвинили в хищении более 60 млн рублей

Главу стройфирмы из Петербурга обвинили в хищении более 60 млн рублей Глава стройфирмы из Петербурга похитил 61 млн рублей при ремонте дорог в Коми

Руководителю строительной фирмы из Санкт-Петербурга, которая не выполнила обязательства по ремонту дорог в Коми по нацпроекту, предъявили обвинение в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Отмечается, что из бюджета обманом был похищен 61 млн рублей.

Следственными органами СК РФ по Республике Коми расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере — два эпизода), — подчеркнули в ведомстве.

По данным следствия, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» возглавляемая фигурантом фирма проводила дорогостоящие ремонтные работы в Коми. Заказчик перечислил подрядчику необходимые средства, но фактически работы оказались не выполненными.

Ранее сообщалось, что главу компании ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского и директора «ТД Курск» Дениса Федорова этапировали в Москву из курского СИЗО в рамках дела о хищении средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений. Мещанский суд столицы продлил обоим фигурантам срок ареста.