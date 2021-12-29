Путин подписал закон о едином фонде развития территорий

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании публично-правовой компании «Фонд развития территорий», объединяющей Фонд дольщиков и Фонд ЖКХ. Новый фонд будет осуществлять комплексное развитие территории, выполнять функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль, обеспечивать внедрение ресурсосберегающих технологий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что в законе раскрыты понятия «аварийный объект» и «незавершённый объект капитального строительства». Это позволит повысить эффективность работы с «долгостроями» и «брошенными объектами», привлекать квалифицированных специалистов для обследования технического состояния таких объектов и для оценки возможности их достраивания.

Надзорные функции будет выполнять попечительский совет фонда в составе 15 человек из числа представителей Госдумы, Совета Федерации и регионов.

Ранее эксперты назвали законы о недвижимости, принятия которых ждут от Госдумы. Так, в ОНФ надеются на принятие законов об энегосервисных контрактах в многоквартирных домах, а также об отмене обязательного закрытия открытых систем теплоснабжения. Также эксперты ожидают принятия законопроекта о статусе апартаментов, который разрабатывался несколько лет и был внесён на рассмотрение Госдумы в апреле.