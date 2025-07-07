«Это незаконно»: Прилепин об изъятии имущества иноагентов в России Прилепин назвал незаконным и невозможным изъятие имущества у иноагентов в России

Изъять имущество деятелей культуры, признанных иноагентами в России, незаконно и потому невозможно, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин. Он добавил, что, даже если правительство страны примет решение национализировать квадратные метры лиц-иноагентов и деньги отдавать на СВО, этих средств не хватит для закрытия всех нужд фронта.

Я думаю, что это незаконно, поэтому невозможно. И потом, иноагентов очень мало. Даже запрос одного подразделения не покроют, а о моральной оценке данного аспекта я даже не говорю, — полагает Прилепин.

Вместе с тем, добавил он, если человек со статусом иноагента либо без этого статуса жертвует средства для ВСУ, поддерживая тем самым убийство россиян, эта ситуация является вопиющей. В этом случае вопрос должен решаться кардинально, убежден собеседник.

Если человек находится за пределами нашей страны, поддерживает ВСУ не только словом, но и делом, вкладывает деньги, при этом продолжает получать доходы со сдачи своих квартир в Москве, то, конечно, надо это пресекать в любом случае, — отметил писатель и офицер.

Ранее Прилепин предположил, что на средства от продажи замка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно приобрести не менее трех десятков квартир для героев СВО. Писатель считает, что замок не является единственным жильем супруга певицы Аллы Пугачевой в России и за ее пределами.

Также Прилепин, который 7 июля отмечает 50-летие, признался, что считает смерть мгновенным переходом из одного состояния в другое. Собеседник добавил, что многие из близких ему людей уже находятся по иную сторону реальности.