Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 11:03

«Это незаконно»: Прилепин об изъятии имущества иноагентов в России

Прилепин назвал незаконным и невозможным изъятие имущества у иноагентов в России

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Изъять имущество деятелей культуры, признанных иноагентами в России, незаконно и потому невозможно, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин. Он добавил, что, даже если правительство страны примет решение национализировать квадратные метры лиц-иноагентов и деньги отдавать на СВО, этих средств не хватит для закрытия всех нужд фронта.

Я думаю, что это незаконно, поэтому невозможно. И потом, иноагентов очень мало. Даже запрос одного подразделения не покроют, а о моральной оценке данного аспекта я даже не говорю, — полагает Прилепин.

Вместе с тем, добавил он, если человек со статусом иноагента либо без этого статуса жертвует средства для ВСУ, поддерживая тем самым убийство россиян, эта ситуация является вопиющей. В этом случае вопрос должен решаться кардинально, убежден собеседник.

Если человек находится за пределами нашей страны, поддерживает ВСУ не только словом, но и делом, вкладывает деньги, при этом продолжает получать доходы со сдачи своих квартир в Москве, то, конечно, надо это пресекать в любом случае, — отметил писатель и офицер.

Ранее Прилепин предположил, что на средства от продажи замка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно приобрести не менее трех десятков квартир для героев СВО. Писатель считает, что замок не является единственным жильем супруга певицы Аллы Пугачевой в России и за ее пределами.

Также Прилепин, который 7 июля отмечает 50-летие, признался, что считает смерть мгновенным переходом из одного состояния в другое. Собеседник добавил, что многие из близких ему людей уже находятся по иную сторону реальности.

Захар Прилепин
иноагенты
недвижимость
законодательство
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Политолог ответил, почему лидеры БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
Бывший замглавы Росгвардии отправился в СИЗО
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Адвокат раскрыл, удастся ли установить личности шантажистов Смолова
Добронравов признался, почему игнорирует «Игру в кальмара»
Дочь известного композитора дебютировала в кино
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.