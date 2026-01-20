Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 04:28

«Чужая игра»: Польша возмутилась предложением США

Туск разозлился, что Трамп пригласил Навроцкого в Совет мира

Жешув, Польша Жешув, Польша Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично раскритиковал сообщения о приглашении президента США Дональда Трампа к главе польского государства Каролю Навроцкому. Вопрос касается вступления Варшавы в новый Совет мира, создаваемый для управления сектором Газа.

И мы не позволим никому втянуть нас в чужую игру, — указал Туск.

Польский премьер подчеркнул, что любое присоединение к международной организации требует официального одобрения кабинета министров и ратификации парламентом. Он указал, что Варшава будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.

Это заявление прозвучало после публикаций в СМИ о том, что приглашения от Трампа получили лидеры около 60 стран, включая президента России Владимира Путина. Инициатива США по созданию нового международного органа продолжает вызывать неоднозначную реакцию среди мировых лидеров.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к новому международному объединению Совет мира. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к французскому лидеру отметило, что решение принято из-за опасений, что устав организации выходит за рамки декларируемых изначально целей.

