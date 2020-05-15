Путин отчитал руководство медучреждений за выплаты врачам

https://static.news.ru/photo/f98b56fa-96a1-11ea-8344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин отчитал руководство медицинских учреждений за расчёты по выплатам врачам, борющимся с коронавирусом и помогающим заразившимся.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что были названы сроки и цифры для выплат медработникам, и сказал, что по работе всех субъектов страны будут подведены итоги.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.